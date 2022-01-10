«Чемпионат»: КХЛ приняла решение не останавливать регулярный чемпионат
- РИА Новости
Об этом сообщает «Чемпионат».
Отмечается, что 11 января состоится видеоконференция с руководителями клубов КХЛ для обсуждения дальнейших действий по матчам лиги.
С начала года были отменены восемь матчей КХЛ — с участием «Йокерита», «Автомобилиста», «Салавата Юлаева», СКА, «Сочи», рижского «Динамо», «Авангарда», ЦСКА и «Локомотива».
Ранее сообщалось, что КХЛ может приостановить сезон из-за роста заболеваемости коронавирусом.