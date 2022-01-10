СЭ: КХЛ может приостановить сезон из-за роста заболеваемости коронавирусом

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) может быть приостановлен из-за роста заболеваемости коронавирусом во многих клубах.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». По информации источника, 10 января лига проведёт совещание, по итогам которого будет принято решение о продолжении турнира в штатном режиме или же о его временной остановке.

С начала месяца были отменены восемь матчей КХЛ — с участием «Йокерита», «Автомобилиста», «Салавата Юлаева», СКА, «Сочи», рижского «Динамо», «Авангарда», ЦСКА и «Локомотива».

Регулярный чемпионат планируется завершить 1 марта.

Ранее сообщалось, что «Металлург» проиграл «Барысу» в матче КХЛ.