Кравчук — о возможной приостановке КХЛ: это большой риск для сборной перед ОИ-2022

Короткая ссылка
Двукратный олимпийский чемпион Игорь Кравчук отреагировал на информацию о возможной приостановке Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Кравчук — о возможной приостановке КХЛ: это большой риск для сборной перед ОИ-2022
  • РИА Новости

«Главная проблема для КХЛ в том, что этот сезон — олимпийский. И он для клубного хоккея зажат не только Пекином, но и чемпионатом мира», — цитирует Кравчука  Russia-Hockey.ru.

По мнению хоккеиста, нужно избежать приостановки турнира, потому что потом будет очень сложно найти «окна».

«Также нужно учитывать, что остановка чемпионата — это большой риск и для сборной, связанный с потерей игрового тонуса в олимпийский сезон», — добавил Кравчук.

С начала года были отменены восемь матчей КХЛ — с участием «Йокерита», «Автомобилиста», «Салавата Юлаева», СКА, «Сочи», рижского «Динамо», «Авангарда», ЦСКА и «Локомотива».

Ранее сообщалось, что КХЛ может приостановить сезон из-за роста заболеваемости коронавирусом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить