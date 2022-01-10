Кравчук — о возможной приостановке КХЛ: это большой риск для сборной перед ОИ-2022

Двукратный олимпийский чемпион Игорь Кравчук отреагировал на информацию о возможной приостановке Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«Главная проблема для КХЛ в том, что этот сезон — олимпийский. И он для клубного хоккея зажат не только Пекином, но и чемпионатом мира», — цитирует Кравчука Russia-Hockey.ru.

По мнению хоккеиста, нужно избежать приостановки турнира, потому что потом будет очень сложно найти «окна».

«Также нужно учитывать, что остановка чемпионата — это большой риск и для сборной, связанный с потерей игрового тонуса в олимпийский сезон», — добавил Кравчук.

С начала года были отменены восемь матчей КХЛ — с участием «Йокерита», «Автомобилиста», «Салавата Юлаева», СКА, «Сочи», рижского «Динамо», «Авангарда», ЦСКА и «Локомотива».

Ранее сообщалось, что КХЛ может приостановить сезон из-за роста заболеваемости коронавирусом.