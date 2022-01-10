Первый президент КХЛ Медведев категорически против приостановки чемпионата
- РИА Новости
«Категорически против остановки чемпионата КХЛ. Главное — строгое соблюдение регламента и протоколов, а также предотвращения распространения болезни», — сказал Медведев ТАСС.
С начала года были отменены восемь матчей КХЛ — с участием «Йокерита», «Автомобилиста», «Салавата Юлаева», СКА, «Сочи», рижского «Динамо», «Авангарда», ЦСКА и «Локомотива».
Ранее сообщалось, что КХЛ может приостановить сезон из-за роста заболеваемости коронавирусом.