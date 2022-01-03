«Сразу был виден настрой стюардесс»: хоккеисты российской молодёжки прокомментировали снятие с рейса в Калгари

Молодёжная сборная России по хоккею вернулась в Москву после отмены чемпионата мира. В аэропорту спортсмены и главный тренер Сергей Зубов рассказали, почему отечественный коллектив сняли с рейса в Калгари. В частности, наставник национальной команды в очередной раз опроверг информацию, что кто-либо был пьян или курил, объяснив инцидент неправильным ношением масок. Также он признался, что с удовольствием поработал бы с коллективом в будущем.

Молодёжная сборная России вернулась с молодёжного чемпионата мира, который был остановлен из-за вспышки коронавируса. Самолёт с хоккеистами приземлился 2 января в аэропорту Шереметьево. Домой вернулись все, кроме нападающих Матвея Мичкова и Данилы Юрова, которые сдали положительные тесты на COVID-19. Вместе с игроками в Канаде остался врач национальной команды.

Прилететь спортсмены должны были днём ранее, 1 января, но команду сняли с рейса из Калгари во Франкфурт. В Федерации хоккея России объяснили, что причиной высадки из самолёта могли стать неправильно, по мнению представителей авиакомпании, надетые медицинские маски.

После приземления хоккеисты охотно пообщались с журналистами и подробно пересказали свою версию случившегося. Защитник Шакир Мухамадуллин отметил, что в Калгари были очень жёсткие коронавирусные ограничения, и все пристально следили за положением масок на лице.

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«Сразу был виден настрой стюардесс и всего персонала. Малейшие нарушения смотрели, иное положение маски — уже нарушение, могли даже с криками подойти, спросить, почему без маски. Всё спокойно было, сели в самолёт, минут 30 сидели, ждали погрузки, потом стали вставать и уходить. Мы не поняли, что произошло, но потом сказали: не понравилось поведение спортсменов, так как маски не до конца надеты. Вывели нас и чехов, а финны полетели. Непонятно почему, но злее будем», — приводит слова Мухамадуллина «Чемпионат».

По мнению капитана национальной команды Марата Хуснутдинова, многие из тех, кто не был за рубежом, просто не понимают, как там серьёзно относятся к ношению масок.

«Даже если во сне она спадёт, то человек тебя разбудит или даже голос повысит и будет повторять снова и снова, чтобы надел её нормально. Потом терпение заканчивается и принимают меры», — объяснил хоккеист.

Свою версию случившего рассказал и главный тренер молодёжной сборной России Сергей Зубов. По его словам, всё дело было именно в масках.

«Стюардессы в момент входа на борт самолёта подходили внимательно ко всем требованиям. Поправляли ребят, чтобы были правильно надеты маски. В Канаде правила ношения масок очень строго регулируются, это как преступление. Было принято решение, что все пассажиры самолёта будут выведены в зал ожидания», — отметил специалист.

Сразу после разгрузки багажа российская делегация провела переговоры с сотрудниками авиакомпании, и национальная команда получила разрешение попасть на следующий рейс. При этом наставник в очередной раз опроверг информацию, что кто-либо курил в самолёте или был пьяным.

«По моей информации, каждый сотрудник нашей делегации прошёл осмотр авиакомпанией Air Canada и все, повторюсь, были допущены на следующий рейс. На нём ничего не поменялось, нас также сильно проверяли на наличие масок. Мы спокойно добрались кто до Торонто, кто до Монреаля, так как мест на один рейс не хватило. После этого мы встретились во Франкфурте и благополучно вернулись сюда», — объяснил Зубов.

Нападающий Иван Дидковский также отметил, что никому замечаний во время посадки не делали, а пьяных просто не пустили бы на борт.

«Это огромный самолёт, не могу говорить за всех. Но я думаю, что пьяных людей не пустили бы на борт. По проходу никто не бегал», — цитирует спортсмена РИА Новости.

Если в аэропорту Калгари ограничения, связанные с коронавирусом, были очень серьёзными, то в отеле, где проживала сборная, наоборот, недостаточными: по словам защитника Владимира Грудинина, спортсмены очень много контактировали с другими людьми.

«Мне кажется, что это немного неправильно. Думаю, летом будет лучше сделать «пузырь» и сосредоточиться на хоккее», — высказал своё мнение игрок.

Голкипер Ярослав Аскаров предположил, что источником распространения коронавируса могли стать парикмахерская и рестораны, которые работали на территории гостиницы.

«Другим путём никак коронавирус не мог попасть. С финнами, которые приехали не совсем здоровыми, мы не играли, а у остальных команд все было хорошо», — цитирует Аскарова ТАСС.

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Зубов и вовсе сообщил, что в гостинице проводились различные мероприятия, не связанные с турниром. Ранее журналисты писали о свадьбах.

«Конечно, у меня своё мнение (по поводу отмены молодёжного чемпионата мира. — RT), но у нас есть официальные лица, и они, я думаю, смогут более конкретно ответить на данный вопрос. Были проблемы в отеле, где мы жили все в одной куче. Также было много проживающих, совершенно не относящихся к хоккею. Конечно, это всё усложняло», — приводит слова Зубова РИА Новости.

При этом специалист признался, что с удовольствием поработает с этой командой летом, если молодёжный чемпионат мира всё-таки состоится, как обещает президент ИИХФ Люк Тардиф. В Калгари отечественный коллектив успел провести всего два матча, уступив Швеции (3:6) и победив Швейцарию (4:2).

«Если мне представится шанс, то я с удовольствием это ещё раз сделаю. Отличная группа ребят…. Мы видели потенциал у команды, шли по возрастающей — это было видно. Мы с нетерпением ждали игру со Словакией. Но так сложились обстоятельства», — добавил Зубов.