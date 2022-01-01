«Неправильно носили маски»: что известно о снятии с рейса молодёжной сборной России по хоккею

Молодёжные сборные России и Чехии по хоккею в субботу, 1 января, сняли с рейса из Калгари, откуда они должны были вылететь домой с досрочно завершившегося чемпионата мира. По данным ФХР, это произошло из-за нарушения масочного режима. Менеджер чешской команды Отакар Черны заявил, что российские спортсмены якобы находились в нетрезвом состоянии. Также со ссылкой на источники сообщалось, что главный тренер сборной Сергей Зубов курил по пути на борт. Сам специалист опроверг эту информацию, подчеркнув, что справился с пагубной привычкой несколько лет назад.

Молодёжный чемпионат мира в Канаде навсегда войдёт в историю как не доведённый до конца. Турнир был досрочно остановлен по решению IIHF из-за положительных тестов на коронавирус в составах сразу нескольких сборных. А завершилось неполноценное первенство громким скандалом с участием национальных команд России и Чехии. Обе делегации должны были вылететь из Калгари в субботу утром по московскому времени, однако были сняты с рейса.

Изначально о произошедшем сообщил целый ряд источников, которые представили разные подробности инцидента. По одной из версий, причиной жёсткого решения послужили якобы пьянство, курение и отсутствие масок. По другой, российские спортсмены не нарушали никаких правил, а чехи, напротив, были нетрезвы.

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Однако в одном журналисты сходились: главный тренер отечественного коллектива Сергей Зубов курил в рукаве по пути в самолёт. В частности, об этом написал известный обозреватель Павел Лысенков. По его словам, специалист не может справиться с вредной привычкой с 14 лет.

«Да, там чехи были бухими и не все носили маски. Но думаю, канадский авиаперевозчик офигел и от курящего, лапмового, олдскульного Сергея Зубова, который поставил очень яркую, тлеющую (как бычок) точку в истории этого бессмысленного и беспощадного МЧМ», — отметил Лысенков.

В сборной Чехии представили иную картину произошедшего. По заверению менеджера команды Отакара Черны, алкоголь употребляли как раз россияне, тогда как чехи, прибыв в аэропорт за три часа часа до вылета отправились покупать сувениры.

Более того, функционер заверил, что на поведение членов российской делегации жаловались другие пассажиры, после чего экипаж вывел с борта обе команды. Черны объяснил это схожестью серых толстовок, в которых были хоккеисты. По его словам, позже авиакомпания принесла чехам извинения и за свой счёт организовала им отель и рейс во Франфурт на следующий день, заверив: лететь одним рейсом с россиянами не придётся.

В ФХР вскоре опровергли заявление менеджера. В федерации объяснили, что причиной высадки из самолёта стали неправильно надетые, по мнению представителей авиакомпании, медицинские маски. После этого были оперативно приобретены билеты на рейс из Калгари до Москвы с пересадками в Торонто и Франкфурте-на-Майне. Домой команда прибудет вечером 2 января.

«ФХР выяснит информацию по случившемуся инциденту, связанному со снятием российской команды с рейса Калгари — Торонто, у канадского авиаперевозчика, Международной федерации хоккея и трёх сборных, с которыми российская команда должна была вылететь в Европу», — пообещали в федерации.

В свою очередь, Зубов подтвердил, что главной претензией со стороны персонала стали неправильно надетые маски. При этом он опроверг информацию о курении по пути на борт: «Да перестаньте, какие сигареты? Я бросил курить три года назад».

«Комментировать особо нечего. Команда вылетает домой в Россию... Все живы-здоровы. Наверное, кому-то очень сильно нужно преувеличить то, что на самом деле произошло. Многие ребята из обеих сборных неправильно носили маски. После неоднократных напоминаний авиакомпания решила снять команды с рейса», — приводит слова тренера «Матч ТВ».

Скандал с участием «молодёжки» вызвал серьёзный резонанс в стране. Некоторые эксперты призвали наказать провинившихся, другие предложили сначала во всём спокойно разобраться. Например, жёстко раскритиковал команду наставник рижского «Динамо» Владимир Крикунов.

«Это вопрос воспитания. То, что они играют в хоккей, не значит, что они лучшие люди в мире. Есть много других достойных профессий. Уверен, в клубе к ним применят жёсткие санкции. Наверное, с ними поговорят и как-то накажут. Когда молодые попадаются в первый раз, их надо наказывать по-страшному, чтобы они боялись потом подобное повторить», — цитирует специалиста «Р-Спорт».

В свою очередь, бывший главный тренер молодёжной сборной России Владимир Плющев признался, что в его бытность наставником команды подопечные могли нарушить режим, но делали это аккуратно.

«У меня всегда спокойно проходили перелёты, откуда бы мы ни направлялись — хоть из Канады, хоть из Чехии. Ребята были как огурчики, в белых рубашечках, в пиджачках. Уставшие, но в отличном виде. Спали друг у друга на плечах, но никто не курил, не сквернословил. Да, 31 декабря мы действительно не вылетали, потому что, как правило, доходили до финала. Но дело не в дате. Когда люди летят с золотыми медалями, им иногда кажется, что всё можно. Психология такая. Но могу похвастаться, у меня инцидентов не было… Когда мы обыграли канадцев в Чехии, мои ребята максимум позволили себе пивка попить, но был порядок. Никаких проблем ни перед самолётом, ни в нём, ни после него», — отметил Плющев.

А вот трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко вспомнил, как хоккеисты молодёжки в его время в самолёте курили в вытяжку в туалете. Не увидел он ничего страшного и в умеренном употреблении алкоголя.

«Это совершенно нормальное явление. Особенно если соревнование было серьёзным и изматывающим, а впереди у тебя отпуск, как это бывает на взрослых чемпионатах мира. Да, в такой ситуации люди позволяют себе расслабиться, ничего такого тут нет. Но опять же, существуют нормы поведения, и ты обязан их соблюдать. Особенно на борту самолёта», — подчеркнул Терещенко.

Отреагировали на произошедшее даже в Госдуме. Председатель комитета по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв призвал ФХР разобраться в ситуации и принять «верное решение». Также он не исключил, что совершившим правонарушения членам делегации придётся заплатить штрафы согласно нормам канадского законодательства.