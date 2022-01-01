Молодёжную сборную России сняли с рейса из-за нарушения масочного режима и курения Зубова

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Молодёжная сборная России по хоккею была снята с рейса Калгари (Канада) — Франкфурт-на-Майне (Германия) из-за нарушения масочного режима.
Молодёжную сборную России сняли с рейса из-за нарушения масочного режима и курения Зубова
  • © ФХР

Российские хоккеисты не придерживались масочного режима, а главный тренер команды Сергей Зубов курил в «рукаве» самолёта.

С рейса также были сняты чешские спортсмены, которые вошли в самолёт с пивом. Улететь этим рейсом смогла только сборная Финляндии.

Обе команды в настоящий момент ждут другого самолёта в аэропорту.

Напомним, что молодёжный чемпионат мира по хоккею в Канаде был отменён из-за вспышки коронавируса.

Ранее НХЛ отменила девять матчей из-за ограничений в Канаде.

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