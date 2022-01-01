НХЛ отменила девять матчей из-за ограничений в Канаде

Национальная хоккейная лига (НХЛ) сообщила о том, что перенесены восемь матчей в Канаде.

Причиной этому стали ограничения на посещаемость арен, введённые в некоторых городах. Встречи пройдут позже, когда ограничения будут сняты. Также переносится матч «Нью-Йорк Айлендерс» и «Сиэтл Кракен» на 5 января.

Напомним, что российский форвард Александр Овечкин отметился дублем в матче «Детройт Ред Уингз» — «Вашингтон Кэпиталз» (1:3). Таким образом, он установил новый рекорд по количеству голов в большинстве. Он забил свою 275-ю шайбу в большинстве. Рекорд принадлежал Дэйву Андрейчуку.

Ранее шайба Мамина помогла «Флориде» разгромить «Тампу» в матче НХЛ.