НХЛ отменила девять матчей из-за ограничений в Канаде

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Национальная хоккейная лига (НХЛ) сообщила о том, что перенесены восемь матчей в Канаде.
НХЛ отменила девять матчей из-за ограничений в Канаде
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Причиной этому стали ограничения на посещаемость арен, введённые в некоторых городах. Встречи пройдут позже, когда ограничения будут сняты. Также переносится матч «Нью-Йорк Айлендерс» и «Сиэтл Кракен» на 5 января.

Напомним, что российский форвард Александр Овечкин отметился дублем в матче «Детройт Ред Уингз» — «Вашингтон Кэпиталз» (1:3). Таким образом, он установил новый рекорд по количеству голов в большинстве. Он забил свою 275-ю шайбу в большинстве. Рекорд принадлежал Дэйву Андрейчуку.

Ранее шайба Мамина помогла «Флориде» разгромить «Тампу» в матче НХЛ.

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