Шайба Мамина помогла «Флориде» разгромить «Тампу» в матче НХЛ

«Флорида Пантерз» нанесла разгромное поражение «Тампа-Бэй Лайтнинг» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра, которая прошла на льду «Эф-Эл-Эй Лайв-Арены» в Санрайзе, завершилась со счётом 9:3 в пользу команды из Флориды.

В составе «Пантерз» шайбы забросили Энтони Дюклер (3-я и 45-я минуты), Джонатан Юбердо (12-я), Фрэнк Ватрано (15-я), Ээту Луостаринен (24-я), Максим Мамин (38-я), Антон Лунделл (40-я), Аарон Экблад (47-я), Александр Барков (53-я). У «Тампы» отличились Зак Богосян (16-я), Стивен Стэмкос (27-я), Брэйден Пойнт (45-я).

Мамин записал на свой счёт четвёртую шайбу в сезоне-2021/22.

«Флорида» (44 очка) занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Тампа» (46) идёт на первой позиции.

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