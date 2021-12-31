Брызгалов — об отмене МЧМ: в КНДР надо было проводить, там нет никакого коронавируса

Бывший вратарь сборной России по хоккею Илья Брызгалов высказался об отмене молодежного чемпионата мира 2022 года в Канаде.

«В Северной Корее надо было проводить МЧМ. Там нет никакого коронавируса. Ради такого Ким Чен Ын даже выделил бы один ТВ-канал для трансляции турнира», — цитирует Брызгалова «Чемпионат».

Бывший голкипер московского ЦСКА и «Филадельфия Флайерз» дал понять что, очень расстроен отменой МЧМ-2022.

«За всех мальчишек обидно, не только за наших. И за шведов, и за финнов, и за австрийцев. Они к этому готовились всю жизнь», — добавил он.

29 декабря проведение МЧМ было прекращено через несколько дней после начала турнира. Это произошло после отмены матчей Россия — Словакия, Финляндия — Чехия и США — Швейцария из-за вспышки коронавирусной инфекции. В составе российской команды положительный тест на COVID-19 сдал Матвей Мичков и Данила Юров, из-за чего в игре со словаками коллективу засчитали техническое поражение.

Ранее сообщалось, что Мичков и Юров из-за коронавируса проведут на карантине десять дней в Канаде.