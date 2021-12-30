Хоккеисты Мичков и Юров из-за коронавируса проведут на карантине десять дней в Канаде
«Мичков и Юров остаются на десятидневный карантин. Команда вылетает сегодня с пересадкой во Франкфурте и 1 января прилетит в Москву», — цитирует ТАСС представителя пресс-службы ФХР.
В сообщении подчёркивается, что встречу сборной России в аэропорту проводить запрещено по соображениям эпидемиологической безопасности, поскольку хоккеисты были в контакте с заболевшими.
29 декабря проведение молодёжного чемпионата мира 2022 года было прекращено через несколько дней после начала турнира. Это произошло после отмены матчей Россия — Словакия, Финляндия — Чехия и США — Швейцария из-за вспышки коронавирусной инфекции. В составе российской команды положительный тест на COVID-19 сдал Мичков, из-за чего в игре со словаками коллективу засчитали техническое поражение.
Ранее член совета Международной федерации хоккея (IIHF) Павел Буре заявил, что организация работает над проведением молодёжного чемпионата мира 2022 года в нынешнем сезоне.