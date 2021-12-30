Буре заявил, что IIHF пока не определила новые даты проведения МЧМ-2022

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Член совета Международной федерации хоккея (IIHF), легендарный российский форвард Павел Буре заявил, что организация работает над проведением молодёжного чемпионата мира 2022 года в нынешнем сезоне.
Буре заявил, что IIHF пока не определила новые даты проведения МЧМ-2022
  • РИА Новости

«Безусловно, очень жаль, что отменили МЧМ. Команды боролись за золото, сборная России прошла очень серьёзную подготовку и готова была сражаться за самые высокие места. Как спортсмен хорошо понимаю, что чувствуют сейчас ребята. Но болельщикам и игрокам не нужно расстраиваться, IIHF работает над тем, чтобы провести МЧМ в 2022 году, в нынешнем хоккейном сезоне. Месяц, в котором он состоится, пока ещё не определён. Однако делается всё, чтобы команды сумели сыграть в оптимальных составах и нормальных условиях. Как консул совета IIHF могу заявить, что международная федерация провела серьёзную работу и долго совещалась, прежде чем принять подобное решение, — совет собирался несколько раз. Решение, которое в итоге было принято, — непопулярное, но логичное. Продолжать МЧМ уже не было смысла, нескольким командам, в том числе и нашей сборной, были засчитаны технические поражения, а это значит, что спортивный принцип был нарушен и мы бы в любом случае уже не смогли определить объективного победителя», — цитирует Буре ТАСС.

29 декабря проведение МЧМ-2022 по хоккею в Канаде было прекращено через несколько дней после начала соревнований. Это произошло после отмены матчей Россия — Словакия, Финляндия — Чехия и США — Швейцария из-за коронавирусной инфекции. В составе российской команды положительный тест на COVID-19 сдал нападающий Матвей Мичков, из-за чего в игре со словаками коллективу засчитали техническое поражение.

Президент IIHF Люк Тардиф заявил, что турнир могут перенести на лето 2022 года.

Ранее вице-президент IIHF Бржиза высказался об отмене МЧМ.

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