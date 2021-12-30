Вице-президент IIHF Бржиза об отмене МЧМ: мы проиграли битву, но не войну
- РИА Новости
«Мы проиграли битву, но не проиграем войну», — цитирует Бржизу журналист Джаред Бук в Twitter.
29 декабря проведение МЧМ-2022 по хоккею в Канаде было прекращено через несколько дней после начала соревнований. Это произошло после отмены матчей Россия — Словакия, Финляндия — Чехия и США — Швейцария из-за коронавирусной инфекции. В составе российской команды положительный тест на COVID-19 сдал нападающий Матвей Мичков, из-за чего в игре со словаками коллективу засчитали техническое поражение.
Президент IIHF Люк Тардиф заявил, что турнир могут перенести на лето 2022 года.
Ранее чемпион мира 1993 года Алексей Яшин назвал форс-мажором отмену МЧМ по хоккею.