Вице-президент IIHF Бржиза об отмене МЧМ: мы проиграли битву, но не войну

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Первый вице-президент Международной федерации хоккея на льду Петр Бржиза высказался об отмене молодёжного чемпионата мира 2022 года в Канаде из-за коронавируса.
Вице-президент IIHF Бржиза об отмене МЧМ: мы проиграли битву, но не войну
  • РИА Новости

«Мы проиграли битву, но не проиграем войну», — цитирует Бржизу журналист Джаред Бук в Twitter

29 декабря проведение МЧМ-2022 по хоккею в Канаде было прекращено через несколько дней после начала соревнований. Это произошло после отмены матчей Россия — Словакия, Финляндия — Чехия и США — Швейцария из-за коронавирусной инфекции. В составе российской команды положительный тест на COVID-19 сдал нападающий Матвей Мичков, из-за чего в игре со словаками коллективу засчитали техническое поражение.

Президент IIHF Люк Тардиф заявил, что турнир могут перенести на лето 2022 года.

Ранее чемпион мира 1993 года Алексей Яшин назвал форс-мажором отмену МЧМ по хоккею.

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