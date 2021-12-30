Алексей Яшин считает форс-мажором отмену МЧМ по хоккею

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Чемпион мира 1993 года по хоккею Алексей Яшин отреагировал на отмену молодёжного первенства мира в Канаде из-за коронавируса.
Алексей Яшин считает форс-мажором отмену МЧМ по хоккею
  • РИА Новости

«В IIHF приняли решение об отмене чемпионата мира. Как решили, так решили — тут уже ничего не поделаешь. Обидно — да, но какая сейчас в мире ситуация? Это форс-мажор и проблема всего мира», — цитирует Яшина «Чемпионат».

По его словам, не в его компетенции судить, насколько решение об отмене соревнований было оправданным, но обсуждать организацию на данный момент точно не стоит.

29 декабря проведение МЧМ-2022 по хоккею в Канаде было прекращено через несколько дней после начала соревнований. Это произошло после отмены матчей Россия — Словакия, Финляндия — Чехия и США — Швейцария из-за коронавирусной инфекции. В составе российской команды положительный тест на COVID-19 сдал нападающий Матвей Мичков, из-за чего в игре со словаками коллективу засчитали техническое поражение.

Президент IIHF Люк Тардиф заявил, что турнир могут перенести на лето 2022 года.

Ранее глава ФХР Владислав Третьяк прокомментировал отмену молодёжного чемпионата мира по хоккею.

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