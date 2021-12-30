Третьяк прокомментировал отмену молодёжного чемпионата мира по хоккею

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк высказался об отмене молодёжного чемпионата мира в Канаде.

«Думаю, отмена была единственным правильным выходом при такой ситуации в Канаде. Она могла развиваться непредсказуемо, поэтому международная федерация приняла правильное решение», — цитирует Третьяка ТАСС.

По его словам, ему жалко хоккеистов, которые готовились к соревнованиям. Тем более что он говорил с главным тренером молодёжки Сергеем Зубовым после матча со Швейцарией и тот выражал готовность бороться за высокие места.

«Если ситуация будет складываться нормально, то, может, в июне турнир там и пройдёт. Это было бы нормальным решением, поскольку жалко ребят, которые на следующий год уже не смогут сыграть на чемпионате мира по возрасту», — добавил Третьяк.

29 декабря проведение МЧМ-2022 по хоккею в Канаде было прекращено через несколько дней после начала соревнований. Это произошло после отмены матчей Россия — Словакия, Финляндия — Чехия и США — Швейцария из-за коронавирусной инфекции. В составе российской команды положительный тест на COVID-19 сдал нападающий Матвей Мичков, из-за чего в игре со словаками коллективу засчитали техническое поражение.

Глава IIHF Люк Тардиф заявил, что турнир могут перенести на лето 2022 года.

Ранее четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал возможную отмену ОИ на фоне досрочного завершения МЧМ по хоккею.