Тихонов прокомментировал возможную отмену ОИ на фоне досрочного завершения МЧМ по хоккею

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов отреагировал на разговоры о возможной отмене Олимпиады в Пекине после досрочного завершения молодёжного чемпионата мира по хоккею.

«Не вижу ни одного правильного решения! Это касается и МОК. Вот недавно был чемпионат России по фигурному катанию. Дворец был забит! Всё было хорошо. А Европа и США продолжают принимать безголовые решения! Надо поблагодарить Китай. А не отменять Игры. Я за то, чтобы Олимпийские игры состоялись! А эти разговоры об отмене... Это всё политика!» — цитирует Тихонова «Спорт-Экспресс».

Олимпиада в Пекине пройдёт с 4 по 20 февраля 2022 года.

29 декабря проведение МЧМ-2022 по хоккею в Канаде было прекращено через несколько дней после начала соревнований. Это произошло после отмены матчей Россия — Словакия, Финляндия — Чехия и США — Швейцария из-за коронавирусной инфекции. В составе российской команды положительный тест на COVID-19 сдал нападающий Матвей Мичков, из-за чего в игре со словаками коллективу засчитали техническое поражение.

Ранее трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова заявила, что те, кто хочет отменить Олимпиаду, преследуют свои цели.