Анфиса Резцова: те, кто хочет отменить Олимпиаду, преследуют свои цели

Трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова прокомментировала возможную отмену Игр в Пекине.

«Не надо ничего отменять! Конечно, те, кто хочет отменить Олимпиаду, преследуют свои цели. Это всё политика. У них свои игры, но я в это не лезу», — цитирует Резцову «Спорт-Экспресс».

Олимпиада в Пекине пройдёт с 4 по 20 февраля 2022 года.

29 декабря проведение МЧМ-2022 по хоккею в Канаде было прекращено через несколько дней после начала соревнований. Это произошло после отмены матчей Россия — Словакия, Финляндия — Чехия и США — Швейцария из-за коронавирусной инфекции. В составе российской команды положительный тест на COVID-19 сдал нападающий Матвей Мичков, из-за чего в игре со словаками коллективу засчитали техническое поражение.

Ранее депутат Госдумы Николай Валуев высказался о возможном переносе Олимпиады после отмены МЧМ по хоккею.