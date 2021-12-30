Валуев высказался о возможном переносе Олимпиады после отмены МЧМ по хоккею

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе, депутат Госдумы Николай Валуев поделился мнением по поводу возможной отмены зимних Олимпийских игр.

«Что касается возможного переноса Олимпиады после отмены МЧМ, то никто не может просчитать коронавирусную обстановку даже через месяц», — цитирует Валуева «Чемпионат».

Олимпиада в Пекине пройдёт с 4 по 20 февраля 2022 года.

29 декабря проведение МЧМ-2022 по хоккею в Канаде было прекращено через несколько дней после начала соревнований. Это произошло после отмены матчей Россия — Словакия, Финляндия — Чехия и США — Швейцария из-за коронавирусной инфекции. В составе российской команды положительный тест на COVID-19 сдал нападающий Матвей Мичков, из-за чего в игре со словаками коллективу засчитали техническое поражение.

Ранее тренер молодёжной сборной Финляндии Антти Пеннанен заявил, что проблемой на МЧМ стал не коронавирус, а плохая организация.