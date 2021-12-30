Валуев высказался о возможном переносе Олимпиады после отмены МЧМ по хоккею
- РИА Новости
«Что касается возможного переноса Олимпиады после отмены МЧМ, то никто не может просчитать коронавирусную обстановку даже через месяц», — цитирует Валуева «Чемпионат».
Олимпиада в Пекине пройдёт с 4 по 20 февраля 2022 года.
29 декабря проведение МЧМ-2022 по хоккею в Канаде было прекращено через несколько дней после начала соревнований. Это произошло после отмены матчей Россия — Словакия, Финляндия — Чехия и США — Швейцария из-за коронавирусной инфекции. В составе российской команды положительный тест на COVID-19 сдал нападающий Матвей Мичков, из-за чего в игре со словаками коллективу засчитали техническое поражение.
Ранее тренер молодёжной сборной Финляндии Антти Пеннанен заявил, что проблемой на МЧМ стал не коронавирус, а плохая организация.