Валуев высказался о возможном переносе Олимпиады после отмены МЧМ по хоккею

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Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе, депутат Госдумы Николай Валуев поделился мнением по поводу возможной отмены зимних Олимпийских игр.
Валуев высказался о возможном переносе Олимпиады после отмены МЧМ по хоккею
  • РИА Новости

«Что касается возможного переноса Олимпиады после отмены МЧМ, то никто не может просчитать коронавирусную обстановку даже через месяц», — цитирует Валуева «Чемпионат».

Олимпиада в Пекине пройдёт с 4 по 20 февраля 2022 года.

29 декабря проведение МЧМ-2022 по хоккею в Канаде было прекращено через несколько дней после начала соревнований. Это произошло после отмены матчей Россия — Словакия, Финляндия — Чехия и США — Швейцария из-за коронавирусной инфекции. В составе российской команды положительный тест на COVID-19 сдал нападающий Матвей Мичков, из-за чего в игре со словаками коллективу засчитали техническое поражение.

Ранее тренер молодёжной сборной Финляндии Антти Пеннанен заявил, что проблемой на МЧМ стал не коронавирус, а плохая организация.

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