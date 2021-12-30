Тренер сборной Финляндии: проблема — не коронавирус, а плохая организация МЧМ

Главный тренер молодёжной сборной Финляндии по хоккею Антти Пеннанен прокомментировал отмену чемпионата мира в Канаде из-за коронавируса.

«Я зол, потому что проблема МЧМ-2022 — не коронавирус, а то, что это был плохо организованный турнир. Это многое говорит о текущем состоянии IIHF», — цитирует Пеннанена Ilta-Sanomat.

По его словам, он опечален из-за отмены турнира и в первую очередь ему жалко игроков и остальной состав национальной финской команды. Специалист также считает, что на МЧМ должен был действовать медицинский протокол НХЛ, согласно которому на карантин помещались бы только заболевшие люди.

«Нужно было поступать таким образом, чтобы те, у кого положительный тест, были отстранены, а остальным разрешили продолжать играть», — добавил Пеннанен.

29 декабря МЧМ-2022 по хоккею в Канаде был отменён после нескольких дней соревнований. Это произошло после отмены матчей Россия — Словакия, Финляндия — Чехия и США — Швейцария из-за коронавируса. В составе российской команды положительный тест на COVID-19 сдал нападающий Матвей Мичков, из-за чего в игре со словаками коллективу засчитали техническое поражение.

Ранее экс-тренер сборной России по хоккею Зинэтула Билялетдинов выразил мнение, что ОИ-2022 не находится под угрозой срыва после отмены МЧМ.