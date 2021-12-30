Зинэтула Билялетдинов не считает, что ОИ-2022 под угрозой срыва после отмены МЧМ

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Зинэтула Билялетдинов после отмены молодёжного чемпионата мира в Канаде ответил на вопрос о возможном срыве зимних Олимпийских игр в Пекине.

«Не думаю, что Олимпийские игры в Пекине под угрозой. Я думаю, что здесь просто организаторы молодёжного чемпионата мира не слишком хорошо подготовились к проведению соревнований», — цитирует Билялетдинова «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что на МЧМ могли создать «пузырь», как это делали на всех последних международных турнирах, но почему-то этого не произошло.

«Если ситуация такая неблагополучная, то, может быть, и надо усиливать меры предосторожности», — добавил специалист.

29 декабря МЧМ-2022 по хоккею в Канаде был отменён после нескольких дней соревнований. Это произошло после отмены матчей Россия — Словакия, Финляндия — Чехия и США — Швейцария из-за коронавируса. В составе российской команды положительный тест на COVID-19 сдал нападающий Матвей Мичков, из-за чего в игре со словаками коллективу засчитали техническое поражение.

Олимпиада в Пекине пройдёт с 4 по 20 февраля 2022 года.

Ранее нападающий молодёжной сборной России Шакир Мухамадуллин рассказал, как в команде соблюдали коронавирусные ограничения на чемпионате мира.