Хоккеист российской молодёжки Мухамадуллин: ни с кем не пересекались на МЧМ

Нападающий молодёжной сборной России Шакир Мухамадуллин рассказал, как в команде соблюдали коронавирусные ограничения на чемпионате мира в Канаде.

«Мы находились отдельно от других людей, ни с кем не пересекались, не общались, все правила выполняли, ходили всё время в масках. В плане — утром тест ПЦР, завтрак, подготовка к матчу. Все мы профессионалы, все понимают, какая ситуация в мире, понятно, что обидно, но все к этому относятся правильно и примут это как есть», — приводит слова Мухамадуллина «Матч ТВ».

Турнир стартовал в Канаде 26 декабря и должен был продлиться до 5 января. Соревнования проходили в Ред-Дире и Эдмонтоне.

29 декабря России присудили техническое поражение от Словакии после обнаружения коронавирусной инфекции в команде у нападающего Матвея Мичкова. Изначально матч должен был состояться в канадском Ред-Дире в ночь с 29 на 30 декабря в 00:30 мск.

До этого по той же причине отменили матчи Финляндия — Чехия и США — Швейцария. В итоге соревнования были отменены.

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