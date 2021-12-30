Тренер сборной Словакии назвал «изюминкой» свадьбу в отеле во время МЧМ по хоккею 

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Главный тренер молодёжной сборной Словакии по хоккею Иван Фенеш высказался об организации отменённого чемпионата мира в Канаде.
Тренер сборной Словакии назвал «изюминкой» свадьбу в отеле во время МЧМ по хоккею 
  • РИА Новости

«С первого дня всё пошло не так, как мы ожидали. С первого дня в отель заселились иностранные постояльцы. Изюминкой всего является запланированная свадьба. Непонятно», — цитирует Фенеша журналист Матей Дерай в Twitter.

29 декабря МЧМ-2022 по хоккею в Канаде был отменён после нескольких дней соревнований. Это произошло после отмены матчей Россия — Словакия, Финляндия — Чехия и США — Швейцария из-за коронавируса. В составе российской команды положительный тест на COVID-19 сдал нападающий Матвей Мичков, из-за чего в игре со словаками коллективу засчитали техническое поражение.

Ранее депутат Николай Валуев назвал логичной отмену МЧМ-2022 по хоккею.

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