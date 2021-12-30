Валуев назвал логичной отмену МЧМ-2022 по хоккею

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе, депутат Госдумы Николай Валуев отреагировал на отмену молодёжного чемпионата мира по хоккею в Канаде.

«Если огромное количество спортсменов заболело, то отмена молодёжного чемпионата мира логична», — цитирует Валуева «Чемпионат».

Турнир стартовал в Канаде 26 декабря и должен был продлиться до 5 января. Соревнования проходили в Ред-Дире и Эдмонтоне.

29 декабря России присудили техническое поражение от Словакии после обнаружения коронавирусной инфекции в команде у нападающего Матвея Мичкова. Изначально матч должен был состояться в канадском Ред-Дире в ночь с 29 на 30 декабря в 00:30 мск.

До этого по той же причине отменили матчи Финляндия — Чехия и США — Швейцария.

Ранее известный спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев допустил возможный срыв ОИ в Пекине из-за отмены МЧМ по хоккею.