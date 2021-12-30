Губерниев допускает возможный срыв ОИ в Пекине из-за отмены МЧМ по хоккею

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Известный спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев ответил на вопросы о возможном переносе молодёжного чемпионата мира по хоккею и отмене Олимпийских игр в Пекине.
Губерниев допускает возможный срыв ОИ в Пекине из-за отмены МЧМ по хоккею
  • РИА Новости

«Сейчас МЧМ перенести на более поздний срок не получится. В следующем году уже будут играть другие люди. Может, те же, кто будет проходить по возрасту», — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».

Он также отметил, что пока никаких известий об отмене Олимпиады, которая пройдёт с 4 по 20 февраля 2022 года, нет.

«Никакого знака по поводу отмены Олимпийских игр нет. Нужно принимать антиковидные меры, как делает весь мир. Угроза срыва Олимпиады, конечно, есть, но я думаю, что Китай закрутит гайки там, где надо. Я думаю, всё состоится», — добавил Губерниев.

29 декабря МЧМ-2022 по хоккею в Канаде был отменён после нескольких дней соревнований. Это произошло после отмены матчей Россия — Словакия,  Финляндия — Чехия и США — Швейцария из-за коронавируса. В составе российской команды положительный тест на COVID-19 сдал нападающий Матвей Мичков, из-за чего игра со словаками была отменена.

Ранее экс-тренер сборной России Вячеслав Быков назвал чемпионами всех участников отменённого МЧМ.

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