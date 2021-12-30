Экс-тренер сборной России Быков назвал чемпионами всех участников отменённого МЧМ

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков отреагировал на отмену молодёжного чемпионата мира в Канаде.

«Есть такое слово «прискорбно» — это как раз про отмену МЧМ. Очень жаль. Для каждого молодого хоккеиста, попадающего на чемпионат мира, это важное событие как в спортивной жизни, так и для продолжения дальнейшей карьеры», — цитирует Быкова «Чемпионат».

По его мнению, текущую ситуацию в мире необходимо принять как должное, а организаторы турнира действовали исходя из положения дел. Он отметил, что здоровье хоккеистов в данной ситуации гораздо важнее.

«Очень жаль, что так вышло. Считаю, что они все — чемпионы МЧМ. Ситуация с коронавирусом в мире предполагала разный исход событий. Все мы — да и руководство, принявшее решение начать турнир, — надеялись на улучшение эпидемиологической ситуации. Но видите, как всё сложилось по итогу», — добавил специалист.

Турнир стартовал в Канаде 26 декабря и должен был продлиться до 5 января. Соревнования проходили в Ред-Дире и Эдмонтоне.

29 декабря России присудили техническое поражение от Словакии после обнаружения коронавирусной инфекции в команде у нападающего Матвея Мичкова. Изначально матч должен был состояться в канадском Ред-Дире в ночь с 29 на 30 декабря в 00:30 мск.

До этого по той же причине отменили матчи Финляндия — Чехия и США — Швейцария.

Ранее журналист Денис Казанский рассказал, на что обратил внимание на тренировках молодёжки на отменённом ЧМ.