Казанский рассказал, на что обратил внимание на тренировках молодёжки на отменённом ЧМ

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Известный комментатор Денис Казанский, работавший на матчах молодёжного чемпионата мира по хоккею в Канаде, рассказал о тренировочном процессе сборной России на турнире.
Казанский рассказал, на что обратил внимание на тренировках молодёжки на отменённом ЧМ
  • Reuters

«Мы были на тренировках российской команды и видели, что ребятам очень много над чем нужно было ещё работать. Это особенно важно в сравнении с теми тренировками, которые мы видели у США, Канады и Швеции. Там шла шлифовка каких-то деталей, а у нас всё было не так», — цитирует Казанского Sport24.

Он отметил, что уже на самом турнире подопечные Сергея Зубова отрабатывали большинство и не совсем понятно, почему этого не делалось раньше. 

«Однако, опять же, я верил, что эти ребята способны на многое. И Матвей Мичков, и Марат Хуснутдинов, и Данила Юров, который прибавлял с каждой игрой, и Кирсанов с Новиковым. Они росли уже по ходу турнира», — добавил журналист.

Турнир стартовал в Канаде 26 декабря и должен был продлиться до 5 января. Соревнования проходили в Ред-Дире и Эдмонтоне.

29 декабря России присудили техническое поражение от Словакии после обнаружения коронавирусной инфекции в команде у нападающего Матвея Мичкова. Изначально матч должен был состояться в канадском Ред-Дире в ночь с 29 на 30 декабря в 00:30 мск.

До этого по той же причине отменили матчи Финляндия — Чехия и США — Швейцария.

Ранее Казанский заявил, что организаторы МЧМ по хоккею до последнего надеялись на нормальное проведение соревнований.

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