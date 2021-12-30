Казанский: организаторы МЧМ по хоккею до последнего надеялись, что всё будет нормально

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Известный комментатор Денис Казанский, работавший на матчах молодёжного чемпионата мира по хоккею в Канаде, заявил, что организаторы турнира до последнего надеялись на нормальное проведение соревнований.
Казанский: организаторы МЧМ по хоккею до последнего надеялись, что всё будет нормально
  • РИА Новости

«Организаторы до последнего надеялись, что всё будет нормально. «Омикрон» стал широко распространяться по Северной Америке две недели назад, к нему точно были не готовы. Только когда мы прилетели, сообщили, что будет ограничение по зрителям в 50%», — цитирует Казанского Sport24.

Он отметил, что до этого вплоть до самого начала турнира планировалась полная заполняемость трибун.

«Если в прошлом году IIHF смогла провести турнир в полном «пузыре», то почему нельзя было не перестраховаться и сделать так же в этом году? Для меня это загадка», — добавил журналист.

Турнир стартовал в Канаде 26 декабря и должен был продлиться до 5 января. Соревнования проходили в Ред-Дире и Эдмонтоне.

29 декабря России присудили техническое поражение от Словакии после обнаружения коронавирусной инфекции в команде у нападающего Матвея Мичкова. Изначально матч должен был состояться в канадском Ред-Дире в ночь с 29 на 30 декабря в 00:30 мск.

До этого по той же причине отменили матчи Финляндия — Чехия и США — Швейцария.

Ранее Казанский рассказал, как хоккеисты плакали после отмены МЧМ-2022.

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