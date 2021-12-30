Казанский рассказал, как хоккеисты плакали после отмены МЧМ-2022

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Известный комментатор Денис Казанский, работавший на матчах молодёжного чемпионата мира по хоккею в Канаде, поделился эмоциями после отмены турнира.
Казанский рассказал, как хоккеисты плакали после отмены МЧМ-2022
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«Это большое расстройство из-за турнира, из-за ребят, для которых это был последний молодёжный чемпионат мира. Пока наших не видел, они сидят по номерам на карантине. Был на арене, приехала сборная Словакии, и несколько парней плакали, когда стало известно об отмене турнира. В эти минуты понимаешь, насколько это большая потеря для всех», — цитирует Казанского Sport24.

По его словам, он впервые за свою журналистскую карьеру присутствовал на турнире, который в итоге отменился. При этом Казанский отметил, что ничто не предвещало подобного развития событий.

«С утра Игорь Николаевич Ларионов прислал мне состав на игру, мы обсудили его с Даней Куприяновым по WhatsApp. Потом я пошёл на завтрак, и уже тогда полетели первые сообщения об отмене матча со Словакией. К этому времени наши ребята уже сидели по номерам», — добавил комментатор.

Турнир стартовал в Канаде 26 декабря и должен был продлиться до 5 января. Соревнования проходили в Ред-Дире и Эдмонтоне.

29 декабря России присудили техническое поражение от Словакии после обнаружения коронавирусной инфекции в команде у нападающего Матвея Мичкова. Изначально матч должен был состояться в канадском Ред-Дире в ночь с 29 на 30 декабря в 00:30 мск.

До этого по той же причине отменили матчи Финляндия — Чехия и США — Швейцария.

Ранее президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф раскрыл подробности проведения нового МЧМ-2022.

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