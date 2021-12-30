Тардиф раскрыл подробности проведения нового МЧМ-2022 по хоккею

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф рассказал, каким образом молодёжный чемпионат мира в Канаде может быть заново проведён.

«Игроки, которым к лету исполнится 20 лет, смогут принять участие в турнире. Ведь он пройдёт в этом же сезоне, никаких перемен не будет. На турнире будет выступать та же возрастная группа. Если бы перенос был на следующий сезон, то это другое дело. Но мы хотим провести турнир где-то в конце сезона. Говорим об июне, но обсуждения ещё идут», — цитирует Тардифа «Чемпионат».

По его словам, составы будут теми же, однако он не знает, пройдёт ли турнир в «пузыре».

«Мы бы хотели провести нормальный турнир, поэтому и обсуждаем июнь — думаем, что ситуация к тому времени улучшится», — добавил Тардиф.

Турнир стартовал в Канаде 26 декабря и должен был продлиться до 5 января. Соревнования проходили в Ред-Дире и Эдмонтоне.

29 декабря России присудили техническое поражение от Словакии после обнаружения коронавирусной инфекции в команде у нападающего Матвея Мичкова. Изначально матч должен был состояться в канадском Ред-Дире в ночь с 29 на 30 декабря в 00:30 мск.

До этого по той же причине отменили матчи Финляндия — Чехия и США — Швейцария. В итоге турнир был отменён.

Ранее журналисты рассказали о о том, что на молодёжном чемпионате мира по хоккею в Канаде не было «пузыря», а в отеле была запланирована свадьба.