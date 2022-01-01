В ФХР рассказали о снятии с рейса молодёжной сборной России по хоккею

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В Федерации хоккея России рассказали о снятии с рейса из Калгари молодёжной сборной страны.
В ФХР рассказали о снятии с рейса молодёжной сборной России по хоккею
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«Основная претензия у перевозчика к представителям российской делегации, из-за которой команду сняли с рейса, — медицинские маски, которые были надеты всеми членами делегации, но, по мнению представителей канадской авиакомпании, — неправильно», — приводит заявление ФХР Sport24.

В Федерации также сообщили, что уже приобретены билеты на рейс до Москвы из Калгари с пересадками в Торонто и Франкфурте-на-Майне. Сообщается, что команда прибудет в Россию вечером 2 января.

Ранее молодёжную сборную России сняли с рейса из-за нарушения масочного режима и курения Зубова.

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