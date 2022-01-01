Менеджер сборной Чехии рассказал о ситуации со снятием российских и чешских хоккеистов с рейса
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«Представители Air Canada извинились перед нами и за свой счёт организовали отель и рейс во Франкфурт на день позже. Также нас заверили, что мы не полетим одним рейсом с российскими хоккеистами», — цитирует менеджера isport.blesk.cz.
Напомним, что сборные России и Чехии были сняты с рейса из-за нарушения масочного режима, употребления алкоголя и курения. Этим самолётом улетела только команда Финляндии, к которой не было претензий со стороны авиакомпании.
Ранее молодёжную сборную России сняли с рейса из-за нарушения масочного режима и курения Зубова.