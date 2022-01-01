В Госдуме отреагировали на снятие с рейса молодёжной сборной России по хоккею

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв отреагировал на скандал со снятием с борта из Калгари молодёжной сборной России по хоккею.

«ФХР должна разобраться с ситуацией, там работают авторитетные и опытные люди, они примут верное решение. Раз команда не улетела, то ФХР теперь придётся заняться покупкой новых билетов, а это дополнительные расходы. Любая национальная команда представляет интересы страны, это лицо России за рубежом», — приводит слова депутата «Матч ТВ».

Также Свищёв предположил, что нарушившим канадское законодательство членам делегации предстоит заплатить штрафы.

Ранее наставник молодёжной сборной России по хоккею опроверг информацию о курении по пути в самолёт.