В Госдуме отреагировали на снятие с рейса молодёжной сборной России по хоккею

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Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв отреагировал на скандал со снятием с борта из Калгари молодёжной сборной России по хоккею.
В Госдуме отреагировали на снятие с рейса молодёжной сборной России по хоккею
  • РИА Новости

«ФХР должна разобраться с ситуацией, там работают авторитетные и опытные люди, они примут верное решение. Раз команда не улетела, то ФХР теперь придётся заняться покупкой новых билетов, а это дополнительные расходы. Любая национальная команда представляет интересы страны, это лицо России за рубежом», — приводит слова депутата «Матч ТВ».

Также Свищёв предположил, что нарушившим канадское законодательство членам делегации предстоит заплатить штрафы.

Ранее наставник молодёжной сборной России по хоккею опроверг информацию о курении по пути в самолёт.

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