Трёхкратный чемпион мира вспомнил, как хоккеисты российской молодёжки курили в самолёте

Трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко вспомнил как в его времена выступления за команду хоккеисты молодёжной сборной России курили в самолёте.

«Если откровенно, то во время полёта ребята заходили в туалет и курили там в вытяжку. Это я знаю. Но это если мы на чартере летели», — цитирует Терещенко «Матч ТВ».

По его мнению, и в употреблении хоккеистами алкоголя после крупных турниров нет ничего страшного.

«Да, в такой ситуации люди позволяют себе расслабиться, ничего такого тут нет. Но опять же, существуют нормы поведения, и ты обязан их соблюдать. Особенно на борту самолёта», — добавил Терещенко.

Ранее в Госдуме отреагировали на снятие с рейса молодёжной сборной России по хоккею.