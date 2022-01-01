Губерниев о снятии с рейса молодёжной сборной России: стыдно за наших хоккеистов

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Известный журналист Дмитрий Губерниев прокомментировал скандал со снятием с рейса из Калгари молодёжной сборной России по хоккею.
Губерниев о снятии с рейса молодёжной сборной России: стыдно за наших хоккеистов
  • РИА Новости

«Если они действительно так похабно себя вели, то мне стыдно за наших хоккеистов. Я не знаю, нужно ли применять какие-то санкции, но выводы из этой истории точно надо сделать. Они же подставляют Россию и её болельщиков. Мне реально стыдно. Это позор», — приводит слова Губерниева «Спорт-Экспресс».

Также он подчеркнул, что если у кого-то из членов делегации возникло желание покурить перед полётом, следовало приобрести личный самолёт.

Ранее трёхкратный чемпион мира вспомнил, как хоккеисты российской молодёжки курили в самолёте.

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