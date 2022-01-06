«Зачем было рисковать?»: как в России отреагировали на проведение матча КХЛ «Барыс» — «Металлург» в Нур-Султане

Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Барысом» и магнитогорским «Металлургом» накануне прошёл в Нур-Султане, несмотря на введённый в городе режим чрезвычайного положения. Встреча состоялась при пустых трибунах и завершилась победой хозяев со счётом 3:2. Гости и арбитры после финальной сирены при содействии принимающей стороны сумели добраться до аэропорта и не без проблем вылететь в Магнитогорск. В клубе жёстко раскритиковали руководство лиги, обвинив КХЛ в нарушении собственного регламента и «двояком отношении» к командам. При этом уже принято решение, что следующий домашний матч «Барыса» пройдёт в России.

Последние события в Казахстане едва не привели к отмене матча регулярного чемпионата КХЛ между местным «Барысом» и магнитогорским «Металлургом». Согласно календарю, игра должна была состояться 5 января в 16:30 по московскому времени в Нур-Султане на стадионе «Барыс Арена».

Однако всего за несколько часов до стартовой сирены президент страны Касым-Жомарт Токаев подписал указ о вводе в столице режима чрезвычайного положения с 5 до 19 января для «обеспечения общественной безопасности, восстановления законности и правопорядка, защиты прав и свобод граждан».

После этого проведение встречи оказалось под вопросом. До последнего момента не было понятно, выйдут ли команды на лёд. Лишь в 14:30 мск на официальном сайте КХЛ опубликовали заявление, в котором сообщалось, что зрители не смогут пройти на трибуны. Сам «Барыс» не сумел оповестить любителей хоккея из-за проблем с интернетом в стране.

«Лига просит болельщиков из Нур-Султана и тех, кто приехал в столицу Казахстана поддержать «Металлург», с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и не покидать дома и места пребывания. Все средства, потраченные на билеты, будут возвращены, информация о механизме возврата будет опубликована на сайте «Барыса» дополнительно», — отметили в КХЛ.

Чуть позже в лиге сообщили, что решение не переносить матч было принято после консультаций с органами государственной власти Казахстана и клубами. Отмечалось, что представители принимающей стороны гарантировали безопасность команд и игроков. В «Металлурге» вынуждены были подчиниться и отправились на арену. В результате противостояние завершилось волевой победой хозяев со счётом 3:2. Магнитогорцы дважды вели в счёте, но потерпели поражение.

Однако после финальной сирены хоккей отошёл на второй план. Болельщики следили за тем, сможет ли «Магнитка» улететь из страны, объятой волной протестов и беспорядков, учитывая отмену регулярных рейсов. К сожалению, без проблем не обошлось.

Сразу после игры «Металлург» вместе с судейской бригадой прибыл в аэропорт Нур-Султана. Делегация заняла свои места на борту, но оперативно отправиться не удалось — пилоты не получали разрешение на вылет. Через некоторое время машина всё же начала набирать высоту. Но и в воздухе люди продолжали следить за самолётом. На портале Flightradar24 рейс занимал второе место по прикованному к нему вниманию, в прямом эфире за полётом наблюдали почти две тысячи человек. И лишь ночью борт приземлился в Магниторске.

«Мы с командой дома. Конечно, это был сложный выезд. Сейчас долетели в Россию, у нашей команды всё хорошо. Спасибо всем, кто за нас переживал», — приводит слова главного тренера Ильи Воробьёва «Чемпионат».

В клубе не стали скрывать эмоций и жёстко раскритиковали лигу за решение провести матч. Первым высказался вице-президент Сергей Ласьков. По его словам, был нарушен пункт регламента КХЛ, в котором говорится о запрете проведения матчей в регионах, где введено чрезвычайное положение.

«На каком основании в лиге двоякое отношение? Кому-то можно переносить игры с ковидом, а основной пункт гласит, что при чрезвычайном положении все матчи должны быть отменены. Кто кому гарантировал безопасное проведение встречи... «Барыс» со своей стороны обеспечил сопровождение до аэропорта — к ним вопросов нет. А с психологией игроков что делать? Лиге на всё наплевать», — цитирует функционера ТАСС.

Вскоре пресс-служба клуба распространила подробное заявление по сложившейся ситуации. В нём, в частности, говорится, что уже утром 5 января интернет в Нур-Султане работал нестабильно, но коллектив вышел на раскатку в «штатном режиме».

«Перед выездом на матч узнали, что в Нур-Султане введено чрезвычайное положение. Естественно, мы тут же попытались связаться с руководством лиги, что сделать оказалось не так просто. Связь была по-прежнему нестабильна, интернет практически не работал, звонки проходили через раз. Нам удалось дозвониться: лига предложила команде остаться в отеле до получения дополнительной информации — на неопределённое время», — отметили в «Металлурге».

В итоге команда решила отправиться на «Барыс Арену», чтобы в том числе избежать пребывания в центре города, где могли начаться массовые беспорядки, а также чтобы получить более подробную информацию о ситуации от руководства арены и «Барыса». В клубе упирают на то, что КХЛ должна была перенести противостояние согласно пункту 3 статьи 56 спортивного регламента Континентальной хоккейной лиги. В нём говорится: «В регионах, где объявлен комендантский час или введено чрезвычайное положение, проведение матчей запрещается». Однако лига всё же дала распоряжение выйти на лёд, хотя и запретила проход на стадион болельщикам.

Сообщили в клубе и о проблемах, с которыми делегация столкнулась на обратном пути. По утверждению «Металлурга», технические службы аэропорта не подготовили самолёт должным образом. «Регулярные рейсы и вовсе оказались отменены, поэтому клуб пошёл навстречу КХЛ и взял на борт бригаду арбитров, работавшую на матче, которая рисковала застрять в Казахстане», — говорится в заявлении.

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При этом в стане гостей не возникло никаких претензий непосредственно к «Барысу». Напротив, Ласьков поблагодарил принимающую сторону, которая обеспечила коллектив транспортом и сопровождением.

«В аэропорту Нур-Султана мы были в 23:30 по местному времени (20:30 мск. — RT). В Магнитогорске приземлились спустя почти шесть часов, с нами же летел судейский состав. Хотя из них кое-кого стоило бы оставить в Казахстане. Долго ждали своего самолёта, который изначально отогнали на стоянку. Но в целом всё было нормально. «Барыс» отлично проявил себя в сложившейся ситуации. Никаких проблем в аэропорту мы не испытали, равно как и в самом городе. Видели отряды спецслужб, но без эксцессов. Было очень сложно в плане отсутствия какой-либо связи, интернета. Ориентировались лишь на то, что видели своими глазами», — приводит слова вице-президента «Р-Спорт».

КХЛ пока не отреагировала на жёсткую критику в свой адрес, однако очевидно, что конфликт может получить развитие. Некоторые эксперты уже сейчас заняли сторону «Металлурга» и обвинили лигу в нарушении регламента. Например, в таком ключе высказался бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.

«Если в регламенте есть пункт, касающийся чрезвычайного положения, то проведение матча было совершенно нецелесообразным, тем более ситуация там действительно острая. И она влияет на психологию хоккеистов и в целом на атмосферу. Можно было перенести эту встречу — другие же игры КХЛ переносила с учётом пандемии. Честно, мне непонятно: то ли КХЛ действует по законам, то ли по понятиям», — высказался специалист в беседе с «Газетой.Ru».

Поддержал его двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников. По его словам, в сложившейся ситуации вина целиком и полностью лежит на лиге.

«Зачем было рисковать? Конечно, игру надо было переносить. Ситуация непростая. Я не понимаю, зачем было это делать. КХЛ надо принять данную ситуацию к сведению. Не стоит играть дома. Пускай сейчас «Барыс» играет на выезде, например. Так всем будет спокойнее», — цитирует Кожевникова «Спорт-Экспресс».

А вот бывший наставник «Барыса» Владимир Крикунов занял куда более нейтральную позицию. По его мнению, в столице Казахстана в целом обстановка должна быть спокойной, поскольку основные очаги беспорядков находятся в других городах, и команде ничто не должно помешать побороться за попадание в Кубок Гагарина.

Следующие четыре матча «Барыс» проведёт на выезде, а запланированный на 17 января домашний поединок казахстанского клуба с «Ак Барсом» состоится на территории РФ. Соответствующее решение КХЛ обнародовала утром 6 января. Отмечается, что рассматривается вариант проведения матча в Казани, однако все вопросы «находятся в стадии обсуждения с заинтересованными сторонами».