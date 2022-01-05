КХЛ объяснила проведение матча «Барыса» с «Металлургом», несмотря на режим ЧП в Казахстане

В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) прокомментировали проведение матча регулярного чемпионата между нур-султанским «Барысом» и магнитогорским «Металлургом» в столице Казахстана, несмотря на режим ЧП в стране.

«Решение о проведении матча было принято после консультаций КХЛ с органами государственной власти Республики Казахстан и клубами. Представители принимающей стороны гарантировали безопасность команд и игроков», — приводит официальный комментарий КХЛ пресс-служба лиги.

5 января «Барыс» обыграл в Нур-Султане «Металлург» со счётом 3:2, а сам матч прошёл без зрителей. После игры самолёт с хоккеистами российской команды не мог вылететь на родину более двух часов.

В Казахстане введено чрезвычайное положение, объявленное вследствие волны протестов по всей стране из-за повышения цен на сжиженный газ.

Ранее в «Металлурге» раскритиковали решение КХЛ провести матч с «Барысом» при режиме ЧП.