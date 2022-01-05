В «Металлурге» раскритиковали решение КХЛ провести матч с «Барысом» при режиме ЧП

Первый вице-президент магнитогорского «Металлурга» Сергей Ласьков подверг критике решение Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) провести матч с «Барысом» в Нур-Султане в условиях режима ЧП в Казахстане.

«Спросите у лиги, как дела! На каком основании обратились к Козлову (временно исполняющему обязанности вице-президента КХЛ по хоккейным операциям, директору департамента проведения соревнований лиги — RT.), который сказал, что ничего переносить не будет. Почему был нарушен пункт и при чрезвычайном положении в стране команду с понятно каким психологическим настроем заставили проводить матч, когда все не глухие», — цитирует Ласькова ТАСС.

Он также обвинил лигу в двояком отношении. По его словам, он не понимает, почему некоторым командам можно отменять матчи из-за коронавируса в составе, а основной пункт, который гласит, что при ЧП игры должны переноситься, не выполнен. При этом Ласьков подчеркнул, что у него нет нареканий к представителям «Барыса» в данной ситуации.

Ранее сообщалось, что «Металлург» вылетел из Нур-Султана после матча с «Барысом» с задержкой на два часа.