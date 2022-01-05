Самолёт с хоккеистами «Металлурга» покинул границы Казахстана

Рейс AFL7329 с хоккейной командой «Металлург» на борту покинул воздушное пространство Казахстана.

Согласно сайту Flightradar24, это произошло в 23:30 мск.

5 января «Барыс» обыграл в Нур-Султане «Металлург» со счётом 3:2, а сам матч прошёл без зрителей. После игры самолёт с хоккеистами российской команды не мог вылететь на родину более двух часов.

В Казахстане введено чрезвычайное положение, объявленное вследствие волны протестов по всей стране из-за повышения цен на сжиженный газ.

Ранее КХЛ объяснила проведение матча «Барыса» с «Металлургом», несмотря на режим ЧП в Казахстане.