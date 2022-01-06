«Металлург» опубликовал заявление по поводу ситуации с задержкой рейса в Нур-Султане

В магнитогорском хоккейном клубе «Металлург» прокомментировали проведение матча регулярного чемпионата КХЛ с нур-султанским «Барысом» в столице Казахстана, несмотря на режим ЧП в стране.

Как сообщает пресс-служба клуба, команда успешно приземлилась в Магнитогорске. Отмечается, что интернет работал нестабильно в день игры с самого утра, а перед самим матчем в команде узнали о введении режима ЧП.

«Естественно, мы тут же попытались связаться с руководством Лиги, что было сделать не так просто. Связь была по-прежнему нестабильна, интернет практически не работал, звонки проходили через раз. Нам удалось дозвониться: Лига предложила команде остаться в отеле до получения дополнительной информации — на неопределённое время», — говорится в заявлении.

В клубе решили отправиться на ледовую арену, чтобы была возможность оперативно собраться в случае отмены игры, а уже по приезде в дворец спорта информация о ЧП подтвердилась.

«В этой связи, опираясь на Регламент КХЛ, мы снова обратились к руководству Лиги с предложением перенести матч на другую дату, которая бы устроила все заинтересованные стороны. Однако КХЛ дала распоряжение всё же провести матч, но сыграть его без зрителей. При этом «Металлург» столкнулся с задержкой рейса уже при вылете из Нур-Султана: технические службы аэропорта не подготовили должным образом воздушное судно», — написано в сообщении.

При этом регулярные рейсы были отменены, из-за чего клуб взял с собой бригаду арбитров КХЛ, работавших на матче. В «Металлурге» также поблагодарили «Барыс», авиакомпанию «Аэрофлот», экипаж, техников самолёта и всех, кто переживал за команду.

5 января «Барыс» обыграл в Нур-Султане «Металлург» со счётом 3:2, матч прошёл без зрителей. После игры самолёт с хоккеистами российской команды не мог вылететь на родину более двух часов.

В Казахстане введено чрезвычайное положение, объявленное вследствие волны протестов по всей стране из-за повышения цен на сжиженный газ.

Ранее сообщалось, что самолёт с «Металлургом» приземлился в Магнитогорске.