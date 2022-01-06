Самолёт с «Металлургом» приземлился в Магнитогорске
- Gettyimages.ru
Об этом свидетельствует сайт Flightradar24.
5 января «Барыс» обыграл в Нур-Султане «Металлург» со счётом 3:2, матч прошёл без зрителей. После игры самолёт с хоккеистами российской команды не мог вылететь на родину более двух часов.
В Казахстане введено чрезвычайное положение, объявленное вследствие волны протестов по всей стране из-за повышения цен на сжиженный газ.
Ранее сообщалось, что самолёт с хоккеистами «Металлурга» покинул границы Казахстана.