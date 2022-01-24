Жамнов считает, что Мичкову пока рано ехать на Олимпийские игры

Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов прокомментировал отсутствие в заявке национальной команды страны на Олимпийские игры в Пекине 17-летнего форварда Матвея Мичкова.

«Если бы можно было иметь в окончательной заявке на турнир 30 человек, можно было бы включить Мичкова. На данный момент было бы неправильно его вызвать. Если бы не было пандемии коронавируса, он был бы на сборе. У него всё впереди, это очень талантливый форвард. После Олимпиады жизнь будет продолжаться, будут чемпионаты мира и другие турниры», — сказал Жамнов.

В текущем сезоне Мичков провёл 13 матчей в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги, набрав пять очков (2 + 3).

Ранее Ковальчук рассказал о реакции Овечкина и Малкина на решение НХЛ пропустить ОИ в Пекине.