Грицюк: про игру сборной на ОИ-2022 есть небольшая пустота и недосказанность
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«Если говорить про личный результат, то удовлетворение оттого, что выиграли серебро. Считаю, что неплохо сыграл во всех матчах. А если про сборную — есть небольшая пустота, недосказанность. Могли сделать что-то лучше, не только в финале, во всех играх», — цитирует Грицюка пресс-служба омского «Авангарда».
Он также рассказал, что потерял массу, из-за чего придётся работать над её набиранием. Он связал это со специфическим кормлением на турнире.
Напомним, подопечные Алексея Жамнова завоевали серебряные медали, уступив в финале сборной Финляндии (1:2).
Ранее Плющев заявил, что не увидел качественной тренерской работы от Жамнова на ОИ-2022.