Грицюк: про игру сборной на ОИ-2022 есть небольшая пустота и недосказанность

Серебряный призёр Олимпиады в составе сборной России по хоккею Арсений Грицюк подвёл итоги Олимпийских игр в Пекине.

«Если говорить про личный результат, то удовлетворение оттого, что выиграли серебро. Считаю, что неплохо сыграл во всех матчах. А если про сборную — есть небольшая пустота, недосказанность. Могли сделать что-то лучше, не только в финале, во всех играх», — цитирует Грицюка пресс-служба омского «Авангарда».

Он также рассказал, что потерял массу, из-за чего придётся работать над её набиранием. Он связал это со специфическим кормлением на турнире.

Напомним, подопечные Алексея Жамнова завоевали серебряные медали, уступив в финале сборной Финляндии (1:2).

Ранее Плющев заявил, что не увидел качественной тренерской работы от Жамнова на ОИ-2022.