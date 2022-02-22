Грицюк: про игру сборной на ОИ-2022 есть небольшая пустота и недосказанность

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Серебряный призёр Олимпиады в составе сборной России по хоккею Арсений Грицюк подвёл итоги Олимпийских игр в Пекине.
Грицюк: про игру сборной на ОИ-2022 есть небольшая пустота и недосказанность
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«Если говорить про личный результат, то удовлетворение оттого, что выиграли серебро. Считаю, что неплохо сыграл во всех матчах. А если про сборную — есть небольшая пустота, недосказанность. Могли сделать что-то лучше, не только в финале, во всех играх», — цитирует Грицюка пресс-служба омского «Авангарда».

Он также рассказал, что потерял массу, из-за чего придётся работать над её набиранием. Он связал это со специфическим кормлением на турнире.

Напомним, подопечные Алексея Жамнова завоевали серебряные медали, уступив в финале сборной Финляндии (1:2).

Ранее Плющев заявил, что не увидел качественной тренерской работы от Жамнова на ОИ-2022.

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