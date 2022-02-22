Плющев заявил, что не увидел качественной тренерской работы от Жамнова на ОИ-2022

|

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев считает, что у тренерского штаба национальной команды во главе с Алексеем Жамновым на Олимпийских играх в Пекине были все возможности для организации более эффективной игры команды.

«Жамнов получил всё, что было необходимо для профессиональной работы, — месяц перерыва в КХЛ, трёхнедельный сбор в Новогорске, обеспечивший преимущество в физподготовке, а также карт-бланш при выборе помощников. К сожалению, качественной тренерской работы от его штаба мы, на мой взгляд, не увидели. Повторюсь, хоккеисты полностью выложились, однако спорт — это не армия, а тренеры не командиры, выкладки для победы недостаточно. Вообще странно, почему при таких тонких центрфорвардах, как Сергей Фёдоров, Алексей Жамнов и Алексей Кудашов, на большинство штаб поставил защитника Сергея Гончара. Штаб Жамнова был собран наспех, среди новичков и безработных, это странная селекция. Большой игровой багаж штаба сработал, команда пахала, однако именно тренерской работы, тренерской энергетики мы увидели мало. Без кардинального усиления здесь не обойтись», — цитирует слова Плющева Russia-Hockey.ru.

Под руководством Жамнова сборная России заняла второе место на Олимпиаде в Пекине, проиграв в финале команде Финляндии (1:2).

Ранее Михайлов выразил мнение, что штаб Жамнова должен готовить сборную России к ЧМ.