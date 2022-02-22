Михайлов считает, что штаб Жамнова должен готовить сборную России к ЧМ

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Борис Михайлов высказал своё мнение о работе тренерского штаба сборной России на зимних Олимпийских играх в Пекине, где команда Алексея Жамнова проиграла в финале Финляндии (1:2).

«Мы где-то недовольны вторым местом, однако всё равно это серебряные медали. Я считаю, что этот тренерский штаб должен остаться в команде и готовить её команду к чемпионату мира. Но, прежде всего, они должны отчитаться перед общественностью, почему получился такой результат. Тренеры должны объяснить, чего не хватило для победы над Финляндией в финале. Второе место хорошее, однако перед тренерским штабом стояла задача завоевание золотых медалей, и она не выполнена», — приводит слова Михайлова «РБ Спорт».

Чемпионат мира по хоккею пройдёт с 13 по 29 мая 2022 года.

Ранее Губерниев заявил, что с таким хоккеем невозможно выиграть золото Олимпиады.