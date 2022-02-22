Губерниев: с таким хоккеем невозможно выиграть золото Олимпиады

Короткая ссылка
Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о выступлении сборной России по хоккею на зимних Олимпийских играх в Пекине.
Губерниев: с таким хоккеем невозможно выиграть золото Олимпиады
  • РИА Новости

«Главное разочарование Игр, несмотря на серебряные медали, — это всё-таки хоккей. То, что мы увидели в финале, ни в какие ворота не лезет. Мы проигрываем и всего трижды за весь матч бросаем по воротам соперника. Вы приехали на Олимпиаду побеждать с такой игрой? Нет, с таким хоккеем выиграть невозможно. По самоотверженности, безусловно, это пятёрка. Видно было, что они хотели. Но наш уровень, чтобы финская тройка из «Салавата Юлаева» нас обыгрывала?! Нет. Если бы играли все сильнейшие игроки НХЛ, у нас было бы значительно меньше шансов попасть в финал. Это все понимают. У нас был шанс выиграть без игроков НХЛ. Мы этот шанс, с моей точки зрения, бездарно профукали», — приводят слова Губерниева «Аргументы и Факты».

В финале олимпийского турнира сборная России под руководством Алексея Жамнова уступила команде Финляндии со счётом 1:2.

Ранее Ковальчук высказался о словах Слепышева в адрес критиков после поражения от Финляндии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить