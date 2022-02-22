Губерниев: с таким хоккеем невозможно выиграть золото Олимпиады

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о выступлении сборной России по хоккею на зимних Олимпийских играх в Пекине.

«Главное разочарование Игр, несмотря на серебряные медали, — это всё-таки хоккей. То, что мы увидели в финале, ни в какие ворота не лезет. Мы проигрываем и всего трижды за весь матч бросаем по воротам соперника. Вы приехали на Олимпиаду побеждать с такой игрой? Нет, с таким хоккеем выиграть невозможно. По самоотверженности, безусловно, это пятёрка. Видно было, что они хотели. Но наш уровень, чтобы финская тройка из «Салавата Юлаева» нас обыгрывала?! Нет. Если бы играли все сильнейшие игроки НХЛ, у нас было бы значительно меньше шансов попасть в финал. Это все понимают. У нас был шанс выиграть без игроков НХЛ. Мы этот шанс, с моей точки зрения, бездарно профукали», — приводят слова Губерниева «Аргументы и Факты».

В финале олимпийского турнира сборная России под руководством Алексея Жамнова уступила команде Финляндии со счётом 1:2.

Ранее Ковальчук высказался о словах Слепышева в адрес критиков после поражения от Финляндии.