Ковальчук высказался о словах Слепышева в адрес критиков после поражения от Финляндии

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Генеральный менеджер сборной России по хоккею Илья Ковальчук ответил на вопрос о словах нападающего национальной команды Антона Слепышева после поражения от Финляндии в финале Олимпиады в Пекине.

«Это его мнение. Он сказал, что думает. Ничего ему не говорил по этому поводу. Была такая ситуация вокруг команды, все это понимают. Всем людям, которые за нас «переживали», огромного здоровья», — цитирует Ковальчука «Чемпионат».

Сборная России завоевала серебряные медали Игр-2022. Подопечные Алексея Жамнова проиграли соперникам из Финляндии в финале олимпийского турнира со счётом 1:2. Россияне не могут победить финнов на Олимпиадах с 1998 года.

Ранее Ковальчук заявил, что хоккеисты сборной России разочарованы итогом ОИ-2022.