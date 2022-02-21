Ковальчук высказался о словах Слепышева в адрес критиков после поражения от Финляндии

«Это его мнение. Он сказал, что думает. Ничего ему не говорил по этому поводу. Была такая ситуация вокруг команды, все это понимают. Всем людям, которые за нас «переживали», огромного здоровья», — цитирует Ковальчука «Чемпионат».
Сборная России завоевала серебряные медали Игр-2022. Подопечные Алексея Жамнова проиграли соперникам из Финляндии в финале олимпийского турнира со счётом 1:2. Россияне не могут победить финнов на Олимпиадах с 1998 года.
Ранее Ковальчук заявил, что хоккеисты сборной России разочарованы итогом ОИ-2022.