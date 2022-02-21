Ковальчук заявил, что хоккеисты сборной России разочарованы итогом ОИ-2022

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Генеральный менеджер сборной России по хоккею Илья Ковальчук подвёл итоги выступления команды на Олимпиаде в Пекине.

«Как оценю турнир? Все очень разочарованы, ставили совсем другие цели. Будем делать выводы и двигаться дальше. Когда будет ясно, останусь ли в сборной? Пока ничего не хочу об этом говорить. Ничего не жду. Тренерский штаб точно остаётся, Алексей Юрьевич со своей командой вместе будут работать», — цитирует Ковальчука «Чемпионат».

Он также поблагодарил всех хоккеистов, которые проделали большую работу в непростых условиях.

Сборная России завоевала серебряные медали Игр-2022. Подопечные Алексея Жамнова проиграли соперникам из Финляндии в финале олимпийского турнира со счётом 1:2. Россияне не могут победить финнов на Олимпиадах с 1998 года.

Ранее сообщалось, что хоккеистов сборной России встретили аплодисментами в Москве.