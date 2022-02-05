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Грицюк рассказал о тренировках сборной России по хоккею перед матчем со Швейцарией 

Грицюк рассказал о тренировках сборной России по хоккею перед матчем со Швейцарией 
05.02.2022, 20:52 |

Нападающий сборной России Арсений Грицюк рассказал о своих эмоциях после вызова в главную команду страны и подготовке к старту в хоккейном турнире на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.

Грицюк рассказал о тренировках сборной России по хоккею перед матчем со Швейцарией 
  • РИА Новости

«Меня пробовали в разных сочетаниях, в основном с Кириллом Семёновым и Никитой Гусевым. В сборной скорости быстрее, сильнее у бортов толкаются», — цитирует нападающего «Авангарда» ТАСС.

По словам 20-летнего хоккеиста, он прислушивается к советам старших товарищей по сборной. Опытные хоккеисты всегда подсказывают и дают ему полезные советы на тренировках.

Напомним, 9 февраля сборная России проведёт первый матч группового этапа с командой Швейцарии. Подопечные Алексея Жамнова на групповой стадии также встретятся с командами Чехии и Дании.

Ранее Жамнов рассказал о ходе подготовки к первому матчу олимпийского турнира с командой Швейцарии на зимних Играх — 2022 в Пекине.

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