Жамнов ещё не определился с сочетаниями звеньев на матч со Швейцарией

«Поработали в большинстве, посмотрели на разные сочетания по тройкам. У нас ещё есть время до первой игры со швейцарцами. Будем пробовать разные сочетания. У нас нет пока по ним чёткого решения», — цитирует Жамнова «Матч ТВ».
По словам Жамнова, участие в товарищеских матчах сильно помогло бы тренерскому штабу определиться с сочетаниями хоккеистов по звеньям.
Напомним, 9 февраля сборная России проведёт первый матч группового этапа с командой Швейцарии. Подопечные Алексея Жамнова на групповой стадии также встретятся с командами Чехии и Дании.
Ранее нападающий сборной России по хоккею Никита Гусев рассказал о первой тренировке на Олимпийских играх.