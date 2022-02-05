Жамнов ещё не определился с сочетаниями звеньев на матч со Швейцарией

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Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов рассказал о ходе подготовки к первому матчу олимпийского турнира с командой Швейцарии на зимних Играх — 2022 в Пекине.

«Поработали в большинстве, посмотрели на разные сочетания по тройкам. У нас ещё есть время до первой игры со швейцарцами. Будем пробовать разные сочетания. У нас нет пока по ним чёткого решения», — цитирует Жамнова «Матч ТВ».

По словам Жамнова, участие в товарищеских матчах сильно помогло бы тренерскому штабу определиться с сочетаниями хоккеистов по звеньям.

Напомним, 9 февраля сборная России проведёт первый матч группового этапа с командой Швейцарии. Подопечные Алексея Жамнова на групповой стадии также встретятся с командами Чехии и Дании.

Ранее нападающий сборной России по хоккею Никита Гусев рассказал о первой тренировке на Олимпийских играх.