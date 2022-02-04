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Гусев поделился впечатлениями от первой тренировки сборной России

Гусев поделился впечатлениями от первой тренировки сборной России
04.02.2022, 06:40 |

Нападающий сборной России по хоккею Никита Гусев рассказал о первой тренировке на Олимпийских играх в Пекине (Китай).

«Все хорошо покатались, поработали. Всё хорошо, главное — начали тренироваться здесь. Нет никакой нервозности из-за тестов», — цитирует Гусева «Чемпионат».

Он также добавил, что не знает о своём участии на церемонии открытия Олимпийских игр. При этом он отметил, что хотел бы нести флаг, но это сделает достойный человек.

Напомним, что 9 февраля сборная России проведёт первый матч группового этапа с командой Швейцарии. Подопечные Алексея Жамнова на групповой стадии также встретятся с командами Чехии и Дании.

Ранее хоккеисты Нестеров и Кузьменко пропустили тренировку ОИ-2022 из-за сомнительных тестов.

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