Гусев поделился впечатлениями от первой тренировки сборной России

«Все хорошо покатались, поработали. Всё хорошо, главное — начали тренироваться здесь. Нет никакой нервозности из-за тестов», — цитирует Гусева «Чемпионат».
Он также добавил, что не знает о своём участии на церемонии открытия Олимпийских игр. При этом он отметил, что хотел бы нести флаг, но это сделает достойный человек.
Напомним, что 9 февраля сборная России проведёт первый матч группового этапа с командой Швейцарии. Подопечные Алексея Жамнова на групповой стадии также встретятся с командами Чехии и Дании.
Ранее хоккеисты Нестеров и Кузьменко пропустили тренировку ОИ-2022 из-за сомнительных тестов.